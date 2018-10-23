Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:02
Просмотров: 103

В Песочине у пассажира рейсового автобуса нашли наркотики

В Песочине у пассажира рейсового автобуса нашли наркотики

22 октября на стационарном посту "Песочин" патрульные полицейские остановили для проверки рейсовый автобус "Кременчуг - Харьков". 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, с согласия водителя автобус осмотрели при помощи служебной собаки. Собака указала на одного из пассажиров. 

Во время поверхностного осмотра у 28-летнего мужчины полицейские обнаружили полимерный пакет с веществом растительного происхождения зеленого цвета, похожей на наркотическое, весом примерно 10 гр. 

Изъятое правоохранители направили на исследование. 

Все обстоятельства происшествия устанавливают.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: наркотики

Читайте ещё:

Студенты-иностранцы промышляли наркотиками в Харькове (фото)
22.10.2018 17:11    210
В Венесуэле за перевозку 147 кг кокаина задержали украинца
21.10.2018 15:00    265
Наркодельцы пытались провезти через "Гоптовку" крупную партию марихуаны (фото)
19.10.2018 09:08    102
Закладчик прятал наркотики в харьковском супермаркете (фото)
18.10.2018 13:28    400
На Гоптовке в автобусе нашли наркотики в коробках из-под детского питания
17.10.2018 10:00    128
В Харькове будут судить наркозакладчика
16.10.2018 10:07    131
Активисты прикрыли торговлю маком на Центральном рынке
08.10.2018 06:06    211
В Харьковском районе в автомобиле нашли пакеты с наркотиками
07.10.2018 12:48    160
Во дворе частного дома в Харьковском районе выявили наркоплантацию
06.10.2018 11:53    221
У харьковчан нашли 15 килограммов каннабиса
05.10.2018 11:48    186
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 