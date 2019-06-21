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В Подмосковье главу отдела по борьбе с наркотиками задержали за хранение наркотиков

В Подмосковье главу отдела по борьбе с наркотиками задержали за хранение наркотиков

В Раменском (Московская область) задержали начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков местного отделения МВД Дмитрия Понкратова. Его обвиняют в хранении наркотиков и фальсификации уголовного дела, пишет «Коммерсантъ».

Ранее на бывших подчинённых Понкратова — оперативников Владимира Цыганка, Алексея Антонова и Евгения Сороколетова — завели уголовное дело. По версии следователей, зимой 2017 года полицейские подбросили жителю Раменского Алексею Нестеренко 0,91 грамма амфетамина и завели на него дело о сбыте наркотиков. После допроса бывших полицейских был арестован их бывший начальник Понкратов — они дали против него показания.

Антонов и Цыганок рассказали, что Понкратов заставил их составить материалы на Нестеренко о «контрольной закупке». Бывшие оперативники утверждают, что именно Понкратов отдал на экспертизу амфетамин, который якобы нашли у Нестеренко. Следователи выясняют, откуда подполковник полиции его взял.

Ранее Понкратов проходил по этому делу как свидетель. Теперь его обвинили в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном хранении наркотиков.

Источник: breakingmad.me

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Темы: россия

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