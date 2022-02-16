Криминал
Перейти к списку новостей
16.02.2022 18:05
Просмотров: 414

В полиции рассказали, где нашлись «потерянные» вещдоки по делу о ДТП с кортежем Ярославского

В полиции рассказали, где нашлись «потерянные» вещдоки по делу о ДТП с кортежем Ярославского

После огласки в СМИ информации об открытии уголовного производства по факту исчезновения из Чугуевского районного отдела Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы одежды погибшего мужчины, все вещи «нашлись» в служебном помещении чугуевского морга, сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области. Продолжается осмотр места происшествия, проводятся отобрания образцов ДНК из обнаруженных пакета и вещей, имеющихся узоров папиллярных, а также отпечатков пальцев рук работников учреждения для установления лиц, причастных к исчезновению одежды погибшего. Виновные будут нести уголовную ответственность.

Напомним: 14 февраля в полицию поступила информация о том, что работники Чугуевского морга Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы обнаружили потерю вещественных доказательств в уголовном производстве, открытом по факту ДТП, произошедшего 9 февраля на автотрассе в Харьковской области.

Следователи следственного управления областной полиции по этому факту начали уголовное производство по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) УК Украины.

Чтобы установить местонахождение пропавших вещественных доказательств, полицейские составили перечень сотрудников заведения, провели неотложные следственные действия, в том числе обыски и досмотры в помещении морга, по адресам проживания работников учреждения, а также в их транспортных средствах. Кроме того, в Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы направлено требование о проведении служебного расследования для установления лиц, по вине которых произошла потеря вещей погибшего.

15 февраля в орган досудебного расследования от руководства Чугуевского районного отдела Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы поступило сообщение об обнаружении указанных вещей. Пакет с одеждой погибшего в ДТП мужчины «нашелся» в служебном помещении. Полицейские немедленно прибыли на место происшествия, сейчас отрабатываются записи с камер видеонаблюдения для установления лиц, подбросивших доказательства.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: дтп

Читайте ещё:

Появился из ниоткуда: на проспекте Науки Volkswagen протаранил два авто
16.02.2022 20:45    338
Три версии. Почему исчезли, а потом нашлись, вещдоки в деле о ДТП с кортежем Ярославского?
16.02.2022 18:30    508
ДТП на проспекте Гагарина: водитель и пассажир оказались в больнице
16.02.2022 16:52    327
Столкновение такси и грузового авто в центре Харькова: есть пострадавшие
16.02.2022 12:46    284
Новый поворот по делу о смертельном ДТП с кортежем Ярославского: похищенные из морга вещи погибшего вернули — СМИ
16.02.2022 12:44    477
На проспекте Гагарина Ланос не вписался в поворот
16.02.2022 12:28    280
На Сортировке легковушка врезалась в столб
16.02.2022 00:11    308
Из морга пропали вещи, принадлежавшие сбитому мужчине. Что по ним могла определить экспертиза?
15.02.2022 19:09    529
Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП на окружной дороге
15.02.2022 16:32    395
Смертельное ДТП с кортежем Ярославского: из морга похитили вещи погибшего — СМИ
15.02.2022 14:50    496
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 