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В полиции рассказали о расследовании в отношении автошколы, где училась обвиняемая в смертельном ДТП на Сумской Зайцева
Дело по факту служебной халатности должностных лиц автошколы, где училась обвиняемая в ДТП на Сумской, где погибли шесть человек, Елена Зайцева, до сих пор не закончено.
Об этом сообщил на пресс-конференции начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех.
По словам начальника ГУНП, задержка в расследовании связана с тем, что школа де-юре не выдает права, а лишь обучает курсантов.
Поэтому в полиции пока не определились, какое подозрение предъявить автоинструкторам.
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