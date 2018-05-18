В полиции рассказали о расследовании в отношении автошколы, где училась обвиняемая в смертельном ДТП на Сумской Зайцева

Дело по факту служебной халатности должностных лиц автошколы, где училась обвиняемая в ДТП на Сумской, где погибли шесть человек, Елена Зайцева, до сих пор не закончено.

Об этом сообщил на пресс-конференции начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех.

По словам начальника ГУНП, задержка в расследовании связана с тем, что школа де-юре не выдает права, а лишь обучает курсантов.

Поэтому в полиции пока не определились, какое подозрение предъявить автоинструкторам.

Агентство Телевидения Новости