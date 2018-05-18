Криминал
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В полиции рассказали о расследовании в отношении автошколы, где училась обвиняемая в смертельном ДТП на Сумской Зайцева

В полиции рассказали о расследовании в отношении автошколы, где училась обвиняемая в смертельном ДТП на Сумской Зайцева

Дело  по факту служебной халатности должностных  лиц автошколы, где училась обвиняемая в ДТП на Сумской, где погибли шесть человек, Елена Зайцева, до сих пор не закончено.

Об этом сообщил на пресс-конференции начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех.

По словам начальника ГУНП, задержка в расследовании связана с тем, что школа де-юре не выдает права, а лишь обучает курсантов.

Поэтому в полиции пока не определились, какое подозрение предъявить автоинструкторам.

 

Агентство Телевидения Новости

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