Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:03
Просмотров: 111

В полон 92-ій бригаді добровільно здався російський військовий з Москви

В полон 92-ій бригаді добровільно здався російський військовий з Москви

Стверджує, що працював в Москві екскаваторником, і що його мобілізували по повістці.

Провоював рік. Переконує, що будував інженерні споруди, а не стріляв. Хлопці кажуть, здався ініціативно.

● Це лише один з приблизно 17 тисяч прикладів, про які говорить Голова Командування спеціальних операцій армії США Джонатан Брага.

Вдалі інформаційні спецоперації України призвели до того, що аж 17 тисяч російських окупантів залишили поле бою, стверджує американський генерал.

«Ми підтримували українських партнерів. У них є 17 тисяч росіян, яких їм не довелося підривати на полі бою або знищувати. Це послабило оборонні механізми противника», - доводить ефективність інформаційних операцій головний американський спецпризначенець.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/42172

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Верховний Суд підтвердив 7 років тюрми з конфіскацією для чиновника Харківської ОДА
Сегодня 08:16    5
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с главой немецкого оборонного концерна Rheinmetall
Сегодня 08:05    31
Брат Сергія Бубки отримав підозру від СБУ за продаж пального окупантам — Офіс Генпрокурора України
Сегодня 07:54    49
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.11.23 орієнтовно
Сегодня 07:52    63
Вступ України в ЄС не зупинити. Пояснює Центр стратегічних комунікацій
Сегодня 07:43    72
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 04 листопада 2023 року від ДСНС
Сегодня 07:40    59
За останню добу
Сегодня 07:33    61
Поліція охороняє маєтки Медведчука за гроші. Ці активи досі не конфісковані
Сегодня 07:22    66
Оперативна інформація станом на 06.00 04 листопада 2023 року щодо російського вторгнення
Сегодня 07:18    77
Світу потрібна більша консолідація і рішуча підтримка України у боротьбі з рф
Сегодня 06:52    79
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 