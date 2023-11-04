В полон 92-ій бригаді добровільно здався російський військовий з Москви

Стверджує, що працював в Москві екскаваторником, і що його мобілізували по повістці.

Провоював рік. Переконує, що будував інженерні споруди, а не стріляв. Хлопці кажуть, здався ініціативно.

● Це лише один з приблизно 17 тисяч прикладів, про які говорить Голова Командування спеціальних операцій армії США Джонатан Брага.

Вдалі інформаційні спецоперації України призвели до того, що аж 17 тисяч російських окупантів залишили поле бою, стверджує американський генерал.

«Ми підтримували українських партнерів. У них є 17 тисяч росіян, яких їм не довелося підривати на полі бою або знищувати. Це послабило оборонні механізми противника», - доводить ефективність інформаційних операцій головний американський спецпризначенець.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/42172

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