В Полтаве началось рассмотрение апелляции на решение суда о закрытии дела Кернеса (прямая трансляция)

Сегодня, 12 ноября, в Полтавском апелляционном суде началось рассмотрение жалобы на решение суда о закрытии уголовного дела мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Судебное заседание началось в 11:05.

Как сообщалось, из-за того, что дело будет слушаться в небольшом помещении, которое не сможет вместить всех желающих присутствовать на рассмотрении, судебное заседание транслируется онлайн.

Напомним, 10 августа судья Киевского районного суда Полтавы Андрей Антонов закрыл дело в отношении Геннадия Кернеса и его охранников, которых подозревали в похищении майдановцев и угрозах убийством зимой 2014 года.

На решение суда о закрытии дела Кернеса Генпрокуратура подала апелляцию и начала расследование в отношении судьи, который закрыл данное дело.





Агентство Телевидения Новости