В Полтаве проводят спецоперацию по задержанию автоугонщика с гранатой: один человек в заложниках (ВИДЕО)

В Полтаве на ул. Остапа Вишни проводится спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством. При этом мужчина, пытаясь избежать ответственности, угрожает работникам полиции гранатой, передает Отдел коммуникации полиции в Полтавской области.

"С ним ведут переговоры. На месте работают взрывотехники, следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска полиции области и Полтавского отдела полиции и другие специальные службы. Процессуальное руководство осуществляет Полтавская местная прокуратура", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция осуществляет охрану места происшествия. Правоохранители попросили всех граждан, в том числе водителей, быть крайне осторожными и обходить территорию проведения специальной операции.

"Для вашей безопасности держитесь как можно дальше от эпицентра событий", - призвали в полиции.

По данным СМИ, злоумышленник взял в заложники правоохранителя.

"Полиция пыталась задержать его за угон авто, но в итоге мужчина взял в заложники одного из полицейских. Сейчас с ним ведутся переговоры", - говорится в сообщении под опубликованным видео.

Отмечается, что сначала он держал в заложниках сотрудника уголовной полиции и заявлял, что взорвет обоих, но в ходе переговоров, начальник уголовного розыска заменил заложника собой.





Агентство Телевидения Новости