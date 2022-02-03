В прокуратуре рассказали, кто повесился в СИЗО

Накануне утром в 06:18 при обходе к дежурному младшему инспектору поступил вызов из одной из камер СИЗО о том, что 17-летний парень совершил самоубийство. Несовершеннолетний повесился на простыне, закрепив его на внутренней решетке окна, сообщает пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Младший инспектор подал сигнал «Тревога», на место происшествия сразу прибыл дежурный фельдшер, начавший реанимационные мероприятия, вызванная бригада скорой. В 6:35 медики констатировали смерть заключенного. В найденной записке, адресованная родным, погибший просит никого не винить в своей смерти. Сам погибший из Лозовой.

В камере парень содержался с тремя другими несовершеннолетними, двоим из которых по 17 лет, одному 16 лет.

В ходе предварительного осмотра тела судебно-медицинский эксперт не обнаружил телесных повреждений, свидетельствующих о насильственной смерти, однако предстоит еще судебно-медицинская экспертиза.

Погибших находился в СИЗО, т.к. в июле 2020 года приговором Лозовского районного суда он был признан виновным в совершении кражи (ч. 3 ст. 185 УКУ). На основании ст. ст. 75, 104 УКУ он был освобожден от отбывания наказания с испытанием сроком на 2 года.

Во время испытательного срока парень снова совершил уголовные правонарушения: он обвинялся по ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 190 (грабеж, кража, мошенничество). В СИЗО находился с 29 апреля 2021 года.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ.

Также открыто уголовное производство по проверке действий должностных лиц ГУ «Харьковский следственный изолятор» по ч. 2 ст. 367 УКУ (небрежное отношение к исполнению своих служебных обязанностей).

Агентство Телевидения Новости