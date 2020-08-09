В районе разведения войск зафиксировано присутствие вооруженных боевиков — ОБСЕ

Миссия ОБСЕ на Донбассе сообщила о том, что в районе разведения войск Золотое зафиксировано пребывание вооруженных боевиков. Об этом говорится в последнем отчете.

«На участке разведения в районе н. п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска) наблюдатели видели 2 членов вооруженных формирований (с нарукавными повязками с надписью «СЦКК») возле южного края нового пролета моста у Станицы Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска)», — говорится в документе.

Также, вечером 5 и ночью 6 августа на участке разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия зафиксировал человека на бывшей позиции Вооруженных сил Украины вблизи северо-восточного угла участка разведения.

Кроме этого, 6 августа рядом с блокпостом вооруженных формирований к югу от участка разведения наблюдатели видели 7 членов вооруженных формирований (с нарукавными повязками снадписью «СЦКК»), трое из которых зашли на участок разведения, прошли приблизительно на 350 м вглубь участка к северу, а затем вернулись назад.

В тот же день за пределами участка разведения, примерно в 500 м к югу от его южного края, команда СММ видела 3 членов вооруженных формирований (было видно, что они вооружены), несших миноискатели, а также 9 рабочих из неподконтрольных правительству районов, которые с помощью экскаватора и грузовика с прицепом проводили очистку обочин автодороги Т1316, а также выравнивали грунт.

Источник: sprotyv.info

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