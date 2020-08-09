Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:21
Просмотров: 92

В районе разведения войск зафиксировано присутствие вооруженных боевиков — ОБСЕ

В районе разведения войск зафиксировано присутствие вооруженных боевиков — ОБСЕ

Миссия ОБСЕ на Донбассе сообщила о том, что в районе разведения войск Золотое зафиксировано пребывание вооруженных боевиков. Об этом говорится в последнем отчете.

«На участке разведения в районе н. п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска) наблюдатели видели 2 членов вооруженных формирований (с нарукавными повязками с надписью «СЦКК») возле южного края нового пролета моста у Станицы Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска)», — говорится в документе.

Также, вечером 5 и ночью 6 августа на участке разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия зафиксировал человека на бывшей позиции Вооруженных сил Украины вблизи северо-восточного угла участка разведения.

Кроме этого, 6 августа рядом с блокпостом вооруженных формирований к югу от участка разведения наблюдатели видели 7 членов вооруженных формирований (с нарукавными повязками снадписью «СЦКК»), трое из которых зашли на участок разведения, прошли приблизительно на 350 м вглубь участка к северу, а затем вернулись назад.

В тот же день за пределами участка разведения, примерно в 500 м к югу от его южного края, команда СММ видела 3 членов вооруженных формирований (было видно, что они вооружены), несших миноискатели, а также 9 рабочих из неподконтрольных правительству районов, которые с помощью экскаватора и грузовика с прицепом проводили очистку обочин автодороги Т1316, а также выравнивали грунт.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В ООН нагадали про збройну агресію РФ проти Грузії та України
Сегодня 08:36    32
Ян Бжезинский: Только жесткие действия Запада остановят реваншизм России
Сегодня 07:50    73
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    121
Рейд десантників 95-ї бригади тилами бойовиків: як це було. ФОТО
08.08.2020 09:14    307
СБУ викрила пропагандистів, які намагалися загострити ситуацію в Україні через соцмережі
08.08.2020 08:51    141
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
08.08.2020 00:01    178
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
07.08.2020 00:01    152
Оккупанты на Донбассе строят минные поля и размещают вооружение вблизи жилых домов
06.08.2020 07:31    112
Россия концентрирует войска у границ с Украиной и Беларусью под видом учений
06.08.2020 06:55    154
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
06.08.2020 00:01    146
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 