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В России оштрафовали Юрия Дудя на 100 тыс. рублей за вопросы о наркотиках

В России оштрафовали Юрия Дудя на 100 тыс. рублей за вопросы о наркотиках

Популярный российский интервьюер, журналист и блогер Юрий Дудь выплатит крупный штраф из-за того, что спрашивал своих гостей о наркотиках во время интервью. Об этом сообщает Telegram-канал Mash

Известно, что Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал Юрия Дудя на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиковв двух видео на его YouTube-канале. Речь идет об интервью украинского блогера Ивангая и скандального российского рэп-исполнителя Моргенштерна.

Оказывается, проверка роликов Дудя совершалась по просьбе Лиги безопасного интернета. По словам представителей организации, в ходе расследования дела на полицейских оказывалось давление.

Также известно, что на заседание Дудь не явился, его интересы в суде представлял защитник.

Сообщается, что в конце июля этого года Юрий Дудь попросил закрыть дело о пропаганде наркотиков в связи с отсутствием состава правонарушения. По мнению журналиста, в его видеоинтервью не было признаков пропаганды запрещенных веществ, поскольку он наоборот призывал воздержаться от их употребления.

Источник: mignews.com.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: шоубизнес

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