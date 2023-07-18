«Это тонкий ход нашего верховного главнокомандующего»: в россии угрожают захватить Сувалкский коридор с помощью «вагнеровцев» из Беларуси

«Есть такой Сувалкский коридор... И вот этот Сувалкский коридор в случае чего нам очень нужен», - заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Это территория на границе Польши и Литвы - в случае захвата Литва, Латвия и Эстония будут отрезаны от остальных стран НАТО.

Картаполов упомянул, что наемники возьмут коридор за считаные часы (как Киев и Бахмут?), но забыл добавить, что это будет считаться нападением на страны НАТО.

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