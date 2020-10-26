В России застрелен известный бизнесмен: его убили по классической схеме времен бандитского Петербурга

Известный российский бизнесмен Александр Петров застрелен в субботу 24 октября. Он был убит в своем коттедже в поселке Великое, недалеко от Выборга: по всей вероятности, речь идет о заказном убийстве. Стрельба велась, как предполагает следствие, профессионально подготовленным снайпером.

Как отмечают российские средства массовой информации, 26 октября Петров должен был явиться на допрос в Следственном комитете и дать показания по уголовному делу арестованного главы администрации Выборга Геннадия Орлова. Орлову инкриминируют хищения при капитальном ремонте многоквартирных домов: следствие подозревает, что никакого ремонта не проводилось.

«Первое впечатление у меня было такое: продолжается что-то, связанное с уголовным делом на 700 миллионов. Слишком борзо как-то — войти в коттедж, застрелить. Сейчас подумал, ведь на этом подобные истории не заканчиваются. Продолжение наверняка следует», — цитирует издание 47news.ru главу администрации Всеволожского района Андрея Низовского.

Согласно одной из версий, снайпер открыл огонь в тот момент, когда Петров вышел из бани и направлялся к реке. На основании этих фактов следствие полагает, что снайпер был хорошо знаком с привычками убитого и его распорядком дня.

Петров являлся совладельцем «Выборгского судостроительного завода», «Выборгской топливной компании» и еще 45 коммерческих структур и предприятий Ленинградской области.

Интересы депутата распространялись на торговлю нефтепродуктами и топливом, строительство, управление жилищно-коммунальным хозяйством. Санкт-петербургские СМИ оценили официальный общий оборот бизнеса Петрова более чем в миллиард рублей в год.

Сын Петрова, Виталий, стал первым россиянином-участником гонок в «Формуле-1». Он также стал первым россиянином, взошедшим на подиум гонки «Формулы-1».

Источник: nigroll.com

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