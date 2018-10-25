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В Ростовской области уборщица продавала наркотики будущим казакам

В Ростовской области уборщица продавала наркотики будущим казакам

Уборщицу Аксайского казачьего кадетского корпуса Министерства обороны Марину Огурцову приговорили к 11 годам колонии общего режима за хранение и продажу наркотиков, сообщает «Интерфакс».

По данным ФСБ, Огурцова продавала запрещённые вещества учащимся кадетского корпуса. Первая сделка прошла в июне 2017 года.

В августе 2017 года женщину задержали с наркотическим веществом в свёртках рядом с кадетским корпусом. Экспертиза показала, что в свёртках находился порошок, содержащий метилэфедрон и 4-хлорметкатинон.

В 2014 году в Махачкале задержали бывшего учителя математики. Он организовал лабораторию по изготовлению наркотиков, в которой работали его выпускники.

Источник: breakingmad.me

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Темы: россия

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