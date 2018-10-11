В Ровенской области шпион и диверсант отправился в тюрьму

В Ровенской области суд приговорил местного жителя к 7,5 годам лишения свободы за государственную измену и подготовку диверсий. 22-х летний ранее судимый мужчина самостоятельно вышел на связь с боевиками так называемой «ДНР» и предложил совершить диверсии.

Костопольский районный суд согласился с доводами прокуратуры и признал жителя города Вараш виновным в государственной измене и диверсии. Об этом сообщил в Facebook спикер ГПУ Андрей Лысенко. «Мужчина сознательно, из корыстных побуждений совершал преступные действия во вред суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, государственной и информационной безопасности Украины путем сбора и передачи представителям спецслужб иностранной страны-агрессора детализованной информации про особенности защиты деятельности одного из стратегически важных объектов», - уточняется в сообщении. Свою вину подсудимый признал полностью.

Пресс-служба СБУ также обращает внимание, что 22-летний ранее судимый местный житель самостоятельно обратился к боевикам так называемой «ДНР» с предложением произвести взрывы и другие действия для дестабилизации общественной ситуации на территории области. «Соответствующее видеообращение мужчина отправил боевикам через Интернет. Переписываясь якобы с представителями незаконных вооруженных формирований, он сообщил о подготовке взрыва на одном из объектов энергетического комплекса», - говорится на сайте Службы безопасности Украины.

Источник: petrimazepa.com

Новости портала «Весь Харьков»