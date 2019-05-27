В Сеть попало видео "бунта" в одесской колонии

Заключенные выложили в Сети видео беспорядков в Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе.

На видео видно, что они разбирают металлические конструкции и строят баррикады.

Отметим, что по информации местного издания Думская.net, причина бунта - плохое качество питания и беспорядки в колонии назревали всю последнюю неделю.

"Дней пять назад там ранили ножом или заточкой сотрудника, который отвечает за длительные свидания. После этого такие свидания отменили. Кроме того, отменили общие приемы пищи в столовой. Люди начали протестовать. Тогда начальник одесской уголовно-исполнительной службы Евгений Ленивов пообещал им "учения" спецназа, то есть массовое избиение. "Учения" были назначены на сегодня, вот заключенные и решили их предупредить бунтом", - сообщил источник в правоохранительных органах изданию.

В полиции области сообщают, что по факту событий в одесской колонии полицией начато уголовное производство. По предварительной информации, во время событий пострадали четверо сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь. Погибших в результате ЧП нет.

"Для стабилизации ситуации, которая сегодня сложилась на территории учреждения исполнения наказаний в Одессе, создан штаб в составе представителей различных силовых структур. В настоящее время ситуация полностью контролируется правоохранительными органами. Зачинщики беспорядков изолированы, с заключенными ведутся переговоры", - сообщили в полиции.

Там добавили, что после локализации пожара, возникшего в результате возгорания автомобиля, начнет работу следственно-оперативная группа полиции.

Ранее сообщалось, что в Одессе вспыхнули беспорядки в Южной исправительной колонии общего режима №51. Очевидцы сообщали о массовом побеге заключенных и погибших.

Как сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова в Фейсбук, предварительной причиной бунта в Южной исправительной колонии 51 в Одессе, повлекшего за собой пожар, стали проведенные ранее обыски у заключенных.

«Заложниками бунтарей стали три медработника и три охранника, которые находились в локальных зонах колонии. Они уже освобождены», - написала она.

По словам представителя омбудсмена, нарушения прав заключенных при подавлении бунта со стороны правоохранителей не было, никто существенно не пострадал. Из колонии вывезли пять нарушителей режима.

Информация о сбежавших из колонии или убитых не подтверждается.

Ктоме того, Денисова добавила, что полиция взяла ситуацию под полный контроль, а заключенных распределили по локальным секторам.

По ее информации, сейчас пожар в хозяйственных помещениях колонии локализован, завершается тушение спасателями.

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