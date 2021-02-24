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В Сети появилось видео резонансного убийства в Харькове

В Сети появилось видео резонансного убийства в Харькове

​Момент убийства в переулке Отакара Яроша в Харькове запечатлели уличные камеры видеонаблюдения. Видео с места происшествия опубликовали в телеграмм-канале "Труха".

На видео запечатлено, как пострадавший мужчина, которому прострелили голову, пробежал несколько метров и замертво упал посреди дороги.

Напомним, ЧП произошло вечером 22 февраля возле супермаркета "АТБ".

По версии начальника Следственного управления полиции Харьковской области Сергея Чижа, между мужчинами произошел конфликт. Затем злоумышленник выхватил пистолет и выстрелил в оппонента, прострелив ему голову. От полученного ранения 40-летний харьковчанин умер на месте.

Для поимки нападавшего в городе полиция ввела план "Сирена". Задержали стрелка в тот же вечер за пределами города и доставили в Харьковское районное управление полиции №3.

По предварительным данным, задержанный – 50-летний бизнесмен Александра Ч. Его фирма занимается производством и реализацией ювелирных изделий с драгоценными и полудрагоценными камнями.

Информация о случившемся внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Фигуранту грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Следственные действия продолжаются. Обстоятельства происшествия выясняются.

По версии полиции, мотивом убийства мог стать денежный долг.

Источник: sq.com.ua

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