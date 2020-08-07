В сети показали шикарный особняк арестованного проректора МГУ Гришина

Авторы телеграм-канала LShot нашли особняк в подмосковном городе Красногорск, который может принадлежать арестованному проректору МГУ Алексею Гришину. Видеозапись с дрона была опубликована в четверг, 6 августа.

На видео, снятом с высоты птичьего полета, видно большой земельный участок величиной около гектара, расположенный в частном секторе. На участке расположен двухэтажный дом в классическом стиле в серо-белых тонах. У него один центральный вход и два крыла.

На участке также видно большое баскетбольное поле, двухэтажную постройка вроде дома для прислуги, гараж и зону барбекю. Газон у дома аккуратно выстрижен, а перед входом в главный дом выложена камнем территория с кустами цветов. Вся территория участка обнесена высоким забором.

По версии LShot, этот дом расположен в Красногорске и якобы принадлежит арестованному проректору МГУ Алексею Гришину. Есть вероятность, что кадастровая стоимость только одного участка может превышать 30 млн рублей.

Ранее РИА «SM-News» сообщало, что в Москве задержан проректор МГУ Алексей Гришин. Его считают причастным к делу о банкротстве компании в Мордовии, задолжавшей кредиторам более 180 млн руб. Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн также уверен, что во время расследования дело дойдет и до миллиардных хищений при строительстве стадиона к ЧМ-2018.

Источник: moscow-oblast.sm-news.ru/

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