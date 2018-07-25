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В Слободском районе бдительные соседи помешали ворам ограбить квартиру

В Слободском районе бдительные соседи помешали ворам ограбить квартиру

В Слободском районе Харькова бдительные соседи помешали совершению квартирной кражи и задержали квартирных воров.

Об этом пишет харьковчанин Сергей Рикунов на своей странице в Facebook.

Харьковчанин опубликовал видео, на котором зафиксирована попытка ограбления квартиры двумя мужчинами.

Злоумышленники залепили жвачкой глазок в дверях соседей, в том числе и снимающему видео.

Жильцы дома задержали воров и передали их прибывшим на место полицейским.

Задержанные пытались оправдаться, что якобы они искали в подъезде своего знакомого Валеру. Но при этом один из злоумышленников выбросил из платка отмычки.

«В этот раз вскрыть замки и ограбить квартиру у них не удалось! Харьковчане, будьте бдительны, эти люди в ближайшее время могут искать Валеру уже в вашем подъезде!!!» - написал харьковчанин.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Агентство Телевидения Новости

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