Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:53
Просмотров: 36

В Слободском районе мужчина до смерти забил мать сожительницы

В Слободском районе мужчина до смерти забил мать сожительницы

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 25 марта в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что в квартире по месту жительства обнаружила тело своей матери с травмой головы. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть 82-летней женщины наступила в результате сочетанной травмы головы и туловища.

Во время досудебного расследования работники полиции установили, что телесные повреждения потерпевшей нанес 59-летний сожитель дочери. В тот день  между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес пенсионерке около 20 ударов ногами и руками по туловищу и лицу. От полученных травм старушка скончалась на месте.

Открыто уголовное дело по факту умышленного тяжкого телесного повреждения. Мужчине грозит от 7 до 10 лет тюремного заключения. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 