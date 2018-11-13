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В Слободском районе убили женщину

В Слободском районе убили женщину

12 ноября около 19.00 в полицию поступило сообщение о том, что в доме по улице Танкопия женщина в течение семи дней не выходит из дома, и из дома ощущается неприятный запах.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа полиции.

Прибывшие на вызов полицейские обнаружили в тело 51-летней женщины, хозяйки дома со следами насильственной смерти.

Опросив жителей дома, полицейские выяснили, что с июня женщина жила с 42-летним мужчиной.

Последний раз ее видели вечером 7 ноября после того, как ее сожитель нанес ей телесные повреждения в ходе конфликта.

С места преступления правоохранители изъяли вещественные доказательства.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Полицейские установили личность сожителя убитой женщины, который обоснованно подозревается в совершении убийства, и разыскивают его.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: убийство

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