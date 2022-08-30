В Смоленской обл. рашисты напали на беженцев из Украины – женщин и детей

По данным СМИ рф, вернувшийся с войны контрактник и его земляки совершили вооруженный ночной налёт на санаторий с украинскими беженцами в Рославльском районе Смоленской области.

При этом они орали: «Киев, Чернигов, выходи!». Вооруженные упыри напали на санаторий в ночь с 5 на 6 августа, но местные власти пытались замять инцидент, выдав его за привычную для россиян пьяную потасовку.

Более часа они терроризировали женщин и детей, требуя выдать их мужчин. Одним из нападавших был контрактник, старший лейтенант Таманской дивизии по имени Михаил Горелов.

Поводом же для налета агрессивных пьяниц стали слухи в поселке о «неправильном» поведении беженцев («хохлы в еду плюют» и «поваров бьют») и зависть местных жителей к украинцам, получающим выплаты из российского бюджета.

Что еще раз доказывает – эвакуация от «русского мира» в россию является полной бессмыслицей.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/1868

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