В Іспанії затримано проросійського блогера Анатолія Шарія, якого СБУ підозрює у державній зраді
Правоохоронні органи Іспанії затримали А. Шарія 4 травня 2022 року. Це стало можливим завдяки тісній взаємодії Служби безпеки України з Офісом генерального прокурора, міжнародними партнерами та у результаті багаторівневої спецоперації українських правоохоронців.
Це затримання - чергове свідчення того, що кожен зрадник України рано чи пізно отримає заслужене покарання, це є невідворотним.
Нагадаємо, що українська спецслужба підозрює А. Шарія у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ст. 111 (Державна зрада)
▪️ ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
На переконання слідчих СБУ, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур.
Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв’ю та виступах А.Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України.
Минулого року йому було оголошено про підозру.
Продовжуються всі необхідні слідчо-оперативні заходи для того, щоб ця особа відповіла за свої дії перед законом.
Источник: ssu.gov.ua