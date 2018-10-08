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В США конфискуют квартиру Пола Манафорта

В США конфискуют квартиру Пола Манафорта

Команда спецпрокурора Роберта Мюллера начала работу по конфискации кондоминиума Пола Манафорта в Trump Tower. Конфискация проводится в рамках недавней сделки подсудимого со следствием.

Конфискация активов, в том числе и объектов недвижимости, проходит по согласию Пола Манафорта. Недавно подсудимый признал себя виновным в заговоре против США и в заговоре с целью препятствия правосудию. В рамках сделки о признании вины Пол Манафорт согласился на конфискацию некоторых активов. В собственность государства перейдет квартира в Trump Tower, шикарное имение в престижном районе Нью-Йорка Хамптонс, три банковских счета и один полис страхования жизни. Подсудимый сохранит свою собственность во Флориде и Вирджинии, где проживает его семья, сообщает Fox News. Если он будет и в дальнейшем сотрудничать со следствием, то обвинения в отмывании денег и нарушениях при лоббировании могут быть сняты, уточняется в статье.

Напомним, бывший руководитель предвыборного штата Дональда Трампа Пол Манафорт сдался властям в октябре 2017 года. В июне этого года его отправили за решетку из-за обвинения в попытках препятствовать правосудию путем давления на свидетелей. В августе суд города Александрия признал подсудимого виновным по 8 из 18 пунктов обвинения. А в сентябре политтехнолог уже пошел на сделку со следствием, признав себя виновным по двум пунктам обвинения.

Источник: petrimazepa.com

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