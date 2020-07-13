Сегодня, 13 июля, в США проведут первую за 17 лет смертную казнь в федеральной тюрьме. Об этом сообщает The New York Times.

Казнен будет 47-летний Даниел Льюис Ли, убивший в 1996 году семью из трех человек. Он входит в число четверых преступников, которые будут казнены в США на федеральном уровне впервые с 2003 года. Все они признаны виновными, в том числе, в убийствах детей. Их казнят в течение июля-августа.

О намерении возобновить федеральные смертные казни администрация лидера США Дональда Трампа заявила еще в 2019 году, однако не были приведены в исполнение из-за решения районного суда, которое позже отменил апелляционный суд.

Генпрокурор Уильям Барр, после решения возобновить смертную казнь на федеральном уровне, поручил Федеральному бюро тюрем составить график четырех казней. Казнь будут проводить с использованием препарата пентобарбитала, который вызывает остановку дыхания. Верховный суд США ободрил его использование как соответствующее восьмой поправке Конституции страны, которая запрещает применение чрезмерных наказаний, в том числе при смертной казни.

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