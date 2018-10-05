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В Старой Водолаге задержали психически больного убийцу

В Старой Водолаге задержали психически больного убийцу

В течение пяти часов работники полиции «прочесывали» лесные массивы Новодолажского района и догнали беглеца около Старой Водолаги. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

Так, 4 октября около 17:00 в полицию поступило сообщение о том, что недалеко от поселка Новая Водолага из автомобиля скорой помощи, который совершил вынужденную остановку из-за того, что кончился бензин, бежал психически больной 27-летний мужчина. Он был судим за умышленное убийство

На место происшествия выезжали руководители Нововодолажского отделения полиции, следственно-оперативная группа, сотрудники сектора реагирования патрульной полиции и кинологическая служба. Около 22:00 мужчину задержали.

Агентство Телевидения Новости

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