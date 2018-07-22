В столичной военной части нашли 176 тонн некачественной тушенки

При проведении проверки отдельных вопросов по организации питания личного состава воинской части в Киеве, специалистами оборонного ведомства было обнаружено 176 тонн мясных консервов «Мясо тушеное из говядины» без документов, удостоверяющих безопасность и качество.

Находка была сделана в в/ч, услуги по обеспечению питания в которой выполняло ООО «Укрпродакорд ОР». Тушенка была произведена ООО «ВИЗИТ» в Узине Киевской области.

Военная служба правопорядка ВС Украины начала служебное расследование. Отобранные образцы консервы были направлены для проведения лабораторных исследований. По результатам двух лабораторных исследований установлено несоответствие вышеупомянутых образцов требованиям нормативно-технической документации ДСТУ. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения ВСУ полковник Вадим Старощук.

http://www.mil.gov.ua/news/2018/07/20/rishennyam-ministra-oboroni-rezultati-shhodo-viyavlenih-nedobrosovisnih-postachalnikiv-harchuvannya-vijskovim-peredayutsya-do-pravoohoronnih-organiv/

Приказом Министерства обороны Украины виновных должностных лиц воинской части привлечены к дисциплинарной ответственности. А материалы расследования, по решению Министра обороны Украины, направлены в Главное управление военной прокуратуры, с целью принятия правового решения по фирм поставщиков, а также по ответственных за хранение и контроль в организации питания личного состава воинских должностных лиц.

Источник: petrimazepa.com

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