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В суд по делу о ДТП на Сумской поступили результаты дополнительной экспертизы

В суд по делу о ДТП на Сумской поступили результаты дополнительной экспертизыРезультаты экспертизы передали в суд 1 ноября. Что именно выяснили эксперты, суд не озвучил — защитник водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова Сергей Перепелица попросил о перерыве. Суд согласился, передаёт корреспондент «МедиаПорта».

До перерыва в суде рассматривают ходатайства о продлении мер пресечения обвиняемым.

Адвокат Дронова Перепелица просил изменить своему подзащитному меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

Защитник водителя Lexus Алёны Зайцевой Евгений Мельниченко также просил круглосуточный домашний арест. Он передал суду документы, где, по его словам, говорится, что Зайцевой нужна помощь врачей, которых нет в следственом изоляторе.

Сторона обвинения настаивает на содержании под стражей.

Судья ушёл в совещательную комнату.

Подробности заседания читайте позже на сайте «МедиаПорта».

Киевский райсуд назначил дополнительную комплексную судебную автотехническую экспертизу на заседании 24 октября, частично удовлетворив ходатайство защитника водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова Сергея Перепелицы.

В ходатайстве адвокат перечислил 25 вопросов. Суд задал экспертам три из них. 

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Темы: дтп, зайцева

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