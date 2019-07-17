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В Італії затримали осіб, що були найманцями на Донбасі: в їх арсеналі була навіть ракета

В Італії затримали осіб, що були найманцями на Донбасі: в їх арсеналі була навіть ракета

Італійська поліція затримала трьох осіб, які в якості найманців воювали проти України на Донбасі, вилучивши в них незаконний арсенал зброї, включаючи ракету, та неонацистську символіку.

Про це повідомляє BBC із посиланням на поліція італійського міста Турин.

«У результаті спецоперації затримано троє осіб: в колишній інспектор італійської митниці і активіст ультраправої партії Forza Nuova 60-річний Фабіо дель Берджіоло, 51-річний італієць Фабіо Бернарді та 42-річний швейцарець Алессандро Монті. Поліції стало відомо, що один із підозрюваних незаконно зберігав арсенал зброї, в тому числі ракету класу «повітря-повітря» MATRA, яка є на озброєнні Збройних сил Катару», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що один із затриманих є колишнім працівником італійської митниці.

Арсенал був знайдений в провінції Павія. Поліцейські також вилучили 9 штурмових гвинтівок, кулемет Scorpion, 3 рушниці, 7 пістолетів, 20 багнетів, 306 частин вогнепальної зброї, 831 боєприпасів різного калібру. Окрім зброї й амуніції, при затриманні було вилучено й неонацистську символіку.

Скоріш за все, вилучену боєголовку затримані мали намір продати на чорному ринку.

Як відомо, розслідування проти затриманих італійських найманців розпочалося приблизно рік тому, коли поліцейський штаб в Турині почав стежити за певними людьми, пов'язаними з політичними рухами ультраправих і які воювали в українському регіоні Донбас на боці сепаратистів.

В Італії затримали осіб, що були найманцями на Донбасі: в їх арсеналі була навіть ракета

Источник: ukrinform.ua

Фото: ЕРА, поліція Італії

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