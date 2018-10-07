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В Тамбове приезжего полицейского из отдела наркоконтроля арестовали за четыре закладки с героином

В Тамбове приезжего полицейского из отдела наркоконтроля арестовали за четыре закладки с героином

Тамбовские следователи возбудили уголовное дело о покушении на торговлю наркотиками против 38-летнего сотрудника отдела наркоконтроля. По версии следствия, он приехал в Тамбов из другого города и сделал четыре закладки с героином, сообщает пресс-служба управления СКР в Тамбовской области.

Приехав в Тамбов, полицейский оставил около шести граммов героина во дворе дома на улице Гастелло. Первыми закладки обнаружили сотрудники тамбовского подразделения полиции по контролю за оборотом наркотиков. Коллегу они задержали.

Задержанный уже уволен из МВД, суд отправил его в СИЗО.

В Омске полиция зимой 2017 года случайно прорекламировала паблики, которые торговали наркотиками. В апреле 2017 года в Свердловской области с гашишем задержали волонтера фонда «Город без наркотиков», который борется с наркоторговлей и наркопотребителями. Задержанный заявил, что купил гашиш у полицейских.

Источник: breakingmad.me

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Темы: россия

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