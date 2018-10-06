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В Южной Корее посадили еще одного бывшего президента

В Южной Корее посадили еще одного бывшего президента

Бывший президент Южной Кореи Ли Мен Бак был приговорен сегодня судом Сеула к 15 годам тюрьмы.

Он обвинялся во взяточничестве, растрате и злоупотреблении властью. Также суд постановил, что Ли Мен Бак должен уплатить штраф в размере 11,5 млн долларов (13 млрд вон), сообщает ВВС.

Ли утверждает, что обвинения против него были политически мотивироваными. Также он не стал присутствовать при вынесении приговора, ссылаясь на слабое здоровье.

Ли стал четвертым бывшим южнокорейским лидером, которого арестовали. Весной этого года Центральный окружной суд Сеула приговорил Пак Кын Хе, бывшую президента Южной Кореи к 24 годам тюрьмы за коррупцию и злоупотребления полномочиями, в которых она признана виновной. И оштрафовал на 16,9 млн долларов (18 млрд вон).

Источник: petrimazepa.com

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