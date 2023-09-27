В Великобритании эксгендиректора австрийской компании обвинили в шпионаже в пользу рф

В Великобритании бывшего члена правления немецкой компании Wirecard Яна Марсалека обвинили в финансировании и руководстве агентурной сетью рф в стране.

Об этом сообщает Spiegel, в распоряжении которого есть британские судебные документы.

По данным следствия, Марсалек скрылся из Вены в Беларусь частным самолетом, а сейчас находится в россии под ее защитой.

Согласно документам, в период с 30 августа 2020 года по 8 февраля 2023 года Марсалек "вступил в сговор с целью сбора информации, прямо или косвенно полезной для врага и, таким образом, наносящей вред интересам и безопасности государства".

Обвинения в адрес Марсалека связаны с недавними арестами пятерых граждан Болгарии, подозреваемых в шпионаже в пользу России. В этой группе Марсалек играет ключевую роль.

Западные правоохранители предполагают, что Марсалек уже был завербован спецслужбами рф, работая менеджером Wirecard.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/24227

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