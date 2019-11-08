В Волчанском районе двое мужчин до смерти избили знакомого.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным, поступившим в полицию 7 ноября в 7:11 в селе Бугаевка обнаружили тело мужчины с телесными повреждениями.

Полиция установила, что убитый - 45-летний местный житель.

Выяснилось, что накануне происшествия он и его знакомые - 36- и 25-летние мужчины, в доме распивали алкогольные напитки. Внезапно между ними возникла ссора. Пьяные собутыльники избили 45-летнего товарища. От полученных травм пострадавший скончался. Тогда злоумышленники отнесли тело мужчины на пустырь.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

25-летнего мужчину, причастного к преступлению, полицейские задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении него. Местонахождение другого злоумышленника сейчас устанавливают.

Агентство Телевидения Новости