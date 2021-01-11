В Волынской области полицейского поймали на торговле служебной информацией

Бывшей сотруднице управления полиции Волынской области сообщили о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Согласно следствию, несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы привело к утечке информации, копировании этой информации и несанкционированном сбыте информации с ограниченным доступом, которая хранится в автоматизированных системах, созданной и защищенной в соответствии с действующим законодательством.

Следствие установило, что полицейская несанкционированно получала и сбывала информацию, доступ к которой ограничен, лицам, которые не имели права ею владеть.

Правонарушение подпадает под санкцию ч.ч. 1, 2 ст. 361, ч.ч. 2, 3 ст. 361-2, ч.ч. 1 2 ст. 362 УК.

Источник: internetua.com

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