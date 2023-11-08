В Украине откроют новый лагерь для российских военнопленных

Из-за большого количества российских военнопленных в ближайшее время в Украине открывается новый лагерь для содержания военнопленных.

Об этом говорится в сообщении проекта "Хочу жить".

«...Увеличение количества военнопленных "связано и с ситуацией на фронте, ухудшением мотивации русских солдат и с блокированием обменов военнопленными российской стороной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, как и в случае с лагерем Запад-1, условия в новом лагере будут отвечать всем требованиям норм международного гуманитарного права.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/26259

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