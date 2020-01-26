В Украине разоблачили масштабную сеть по созданию онлайн-казино (ФОТО)

База пользователей всех ресурсов преступной группы насчитывало около 300 тысяч клиентов

Сотрудники Управления противодействия киберпреступности в Киеве совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции прекратили деятельность масштабной группы, которая занималась организацией деятельности платформ для онлайн-казино.

Как сообщает Департамент киберполиции Украины, преступная группа предоставляла своим клиентам услуги по созданию и поддержке онлайн-казино "под ключ".

Для технической разработки ресурсов в штате этой организации было более чем полсотни IT-специалистов. Ежемесячно прибыль от такой деятельности составлял около $50 тысяч.

Правоохранители установили всех участников группы. Работа их интернет-ресурсов заблокирована. Решается вопрос об объявлении подозрения всем членам преступной группировки.

По данным полиции, что к такой деятельности были причастны трое киевлян в возрасте от 23 до 25 лет и 35-летний житель Харькова.

Участники преступной группы создали общественное объединение, якобы для развития онлайн-игр в Украине. Вместо этого они предоставляли услуги по созданию, технической поддержке и обслуживанию клиентов онлайн казино.

Среди возможностей, которые предоставляла данная организация была также и разработка игровых платформ, которые использовались для азартных игр.

Заказчики платили $15 тысяч за создание онлайн-казино с его постоянной техподдержкой. Кроме того, злоумышленники за дополнительные $100 тысяч, настраивали инструменты интернет-маркетинга для продвижения ресурса в сети и привлечение новых пользователей.

База пользователей всех их ресурсов онлайн-казино насчитывало около 300 тысяч пользователей. Среди них также отдельную категорию имели VIP-клиенты, которым предоставлялись дополнительные возможности использования таких ресурсов.

Работники киберполиции с привлечением спецназа КОРД и полка особого назначения полиции Харьковщины провели одновременно 8 обысков в Киевской области, городах Киев и Харьков. Обыски проводились в помещениях фигурантов, офисных помещениях разработчиков онлайн-казино и их транспорте.

По результатам обысков полиция изъяла компьютерную технику, мобильные телефоны и деньги. Всю технику направлены на экспертизу.

Дело квалифицировано по статье 200 ("Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления"), статье 203-2 ("Занятие игорным бизнесом"), статья 209 ("Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем") УК Украины. Участникам группы грозит до 12 лет заключения.

Напомним, в августе прошлого года Главное следственное управление Национальной полиции Украины направило постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), об аресте прав интеллектуальной собственности нескольких интернет-казино.

Источник: delo.ua

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