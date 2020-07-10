В Украине с начала 2020 года в совершении преступлений разоблачили более 370 чиновников, - СБУ

В Украине за первые шесть месяцев с начала 2020 года 372 чиновникам сообщили о подозрении в совершении коррупционных и других преступлений.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По материалам СБУ эти должностные лица вообще фигурируют в 301 уголовном производстве.

В частности, СБУ разоблачила 152 случая взяточничества, квалифицируемых по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Например, как сообщалось, 25 июня в Кропивницком правоохранителями был задержан глава Кировоградской облгосадминистрации. Его подозревают в том, что он через посредника требовал "дань" в должностных других госструктур. Сумма взятки течение года должна была достичь 1,8 миллиона гривен.

«Другой чиновник – служащий Государственной фискальной службы в Полтавской области через посредника требовал от предпринимателя 85 000 долларов США. Вместо этого он обещал вернуть изъятое при обыске имущество и не привлекать к уголовной ответственности», - рассказали в СБУ.

Кроме того, 16 фактов взяточничества были задокументированы СБУ в процессе разоблачения организованной преступной группы на Луганщине. В нее входили несколько должностных лиц территориального органа Госгеокадастра. По данным следствия, неправомерную выгоду они получали от частных предпринимателей, работающих в области землеустройства.

Также среди чиновников, которые привлекаются к уголовной ответственности, - начальник, его заместитель и шесть сотрудников Павлоградского отдела полиции (фигуранты совершали преступления в составе преступной организации), чиновник ГУ ГСЧС в Одесской области, прокурор одной из местных прокуратур и заместитель председателя районного суда Харькова, а также председатель одного из районных судов Ровенской области и тому подобное.

Кроме того, по материалам СБ Украины, в первом полугодии 2020 году к различным видам и срокам наказания были приговорены 61 должностное лицо, а 85 - освобождены от занимаемых должностей.

Агентство Телевидения Новости