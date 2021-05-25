Криминал
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25.05.2021 17:25
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В Украине впервые будут судить депутата Рады за "кнопкодавство"

В Украине впервые будут судить депутата Рады за кнопкодавство

Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора 25 мая передали в суд обвинительный акт против действующего депутата Верховной Рады, которого в феврале 2020 поймали на "кнопкодавстве".

Об этом сообщается на сайтах ГБР и ОГП.

По данным следствия, 21 февраля 2020 во время рассмотрения поправок к законопроекту в сессионном зале парламента депутат трижды проголосовал в поддержку поправок вместо отсутствующего коллеги.

Имени обвиняемого не указано, но в тот день на "кнопкодавстве" поймали внефракционного депутата Владислава Поляка.

Он был избран в Верховную Раду по избирательному округу №73 в Закарпатской области. Перед тем он был депутатом Закарпатского областного совета, а еще раньше - Виноградовского городского совета. С 2009 года - частный предприниматель.

Санкция статьи ст. 364-2 УК Украины о неперсональном голосовании предусматривает наказание в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.


Агентство Телевидения Новости

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