В Украине впервые будут судить депутата Рады за "кнопкодавство"
Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора 25 мая передали в суд обвинительный акт против действующего депутата Верховной Рады, которого в феврале 2020 поймали на "кнопкодавстве".
Об этом сообщается на сайтах ГБР и ОГП.
По данным следствия, 21 февраля 2020 во время рассмотрения поправок к законопроекту в сессионном зале парламента депутат трижды проголосовал в поддержку поправок вместо отсутствующего коллеги.
Имени обвиняемого не указано, но в тот день на "кнопкодавстве" поймали внефракционного депутата Владислава Поляка.
Он был избран в Верховную Раду по избирательному округу №73 в Закарпатской области. Перед тем он был депутатом Закарпатского областного совета, а еще раньше - Виноградовского городского совета. С 2009 года - частный предприниматель.
Санкция статьи ст. 364-2 УК Украины о неперсональном голосовании предусматривает наказание в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.