В Україні на хабарі у пів мільйона гривень затримали депутата від правлячої партії

Правоохоронці затримали "на гарячому" депутата Верховної Ради. За повідомленнями ЗМІ, це народний обранець від фракції "Слуга народу" Сергій Кузьміних.

Чинного народного депутата затримано "на гарячому" під час одержання неправомірної вигоди у 558 тисяч гривень, повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

"Щойно НАБУ спільно з Офісом Генпрокурора та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрили чинного народного депутата України на "гарячому", під час одержання неправомірної вигоди у 558 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці НАБУ в соцмережі Facebook в п'ятницю, 28 січня.

За даними слідства, посадовець отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області. У повідомленні НАБУ не зазначали прізвища фігуранта справи.

Втім, за повідомленнями низки ЗМІ, затриманий - народний депутат фракції "Слуга народу" Сергій Кузьміних. DW зв'язалася з нардепом для підтвердження і отримання коментаря, проте він сказав, що "до завтра нічого не коментує".

Реакція "Слуги народу"

Голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія у заяві поширеній через пресслужбу партії назвав новину про затримання Сергія Кузьміних "шоком", оскільки той "мав від команди величезний кредит довіри".

Утім, за словами Арахамії, якщо Кузьміних вчинив злочин, то має понести відповідальність згідно із законом. "Закон один для всіх, незалежно від прізвищ і біографії. Колишні заслуги перед країною не є і не повинні бути амністією ні для кого", - зазначив він.

Фармацевтика та благодійність

Сергій Кузьміних є головою підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності комітету Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Згідно з публічною декларацією про доходи та майно, у 2020 році він заробив у парламенті 494,4 тисячі гривень - менше ніж сумма інкримінованого йому хабара. Депутат декларує квартиру в Житомирі площею 55,8 квадратних метрів, де мешкає з дружиною та трьома дітьми, а також орендовану квартиру в столиці площею 96 квадратних метрів.

До обрання у парламент на Житомирщині Сергій Кузьміних займався індивідуальною підприємницькою діяльністю у сфері охорони здоров'я та торгівлі одягом. За даними єдиного держреєстру юридичних осіб, він і досі є співзасновником громадських організацій "Житомирський центр реабілітації", "Черкаський центр реабілітації", благодійного фонду "Шанс на життя" та "Міжнародного благодійного фонду братів Кузьміних".

Брат Сергія Кузьміних, Олег - відомий захисник Донецького аеропорту, екскомандир 81-ї десантно-штурмової бригади Збройних сил України. Разом зі своїми бійцями він потрапив у полон до бойовиків після падіння в січні 2015 року Донецького аеропорту. Через кілька днів Олега показали на відео російські ЗМІ. На ньому над українським військовим знущався терориста "ДНР" Гіві.

Источник: dw.com

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