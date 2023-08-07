В Україні перекрили міжнародний канал контрабанди наркотиків: вилучено кокаїну на близько пів мільйона доларів

Двоє жителів Київщини з Чеської Республіки ввозили в Україну кокаїн, маскуючи у прихованому схроні в автомобілі. Збували наркотик гуртовими партіями під час особистих зустрічей із довіреними особами лише за готівку.

Місячний прибуток від такої діяльності сягав 450 тисяч доларів США, повідомляє Нацполіція.

У міжнародній співпраці із правоохоронними органами Європейського Союзу встановлено, що 32-річний житель міста Бровари спільно із місцевою мешканкою займалися збутом гуртових партій кокаїну на території України серед довіреного кола осіб.

Фігуранти налагодили канал постачання в Україну наркотичного засобу із Чеської Республіки. Чоловік безпосередньо виконував функцію перевізника та кур’єра: особисто їздив за кордон за «товаром», який перевозив через митницю в автомобілі, приховуючи у заздалегідь підготовленому схроні – багажному відділенні, відсіку з акумуляторної батареї.

Зберігали заборонені речовини в орендованій квартирі жінки, там вона фасувала товар і надалі передавала спільнику для реалізації. Зловмисники передавали наркотик «з рук у руки» клієнтам з кримінального кола осіб, а розрахунок проходив лише за готівку. Такий «бізнес» приносив їм близько 450 тисяч доларів США прибутку щомісяця.

У результаті відпрацювання правоохоронці за силової підтримки бійців спецпідрозділу ТОР затримали чоловіка, коли він намагався збути кілограм кокаїну. Під час санкціонованих обшуків у автомобілі та помешканні фігурантів виявили брикети із кокаїном загальною вагою близько трьох кілограмів. Усе вилучене направили на проведення відповідних експертних досліджень.

Орієнтовна вартість вилученого наркотичного засобу за цінами «чорного» ринку становить близько пів мільйона доларів США.

Дилера затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі вже повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Святошинський районний суд міста Києва обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. За вчинене йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальні рішення відносно дій його спільниці, повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу будуть прийняті після надходження результатів експертиз.

Агентство Телевидения Новости