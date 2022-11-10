Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:30
Просмотров: 126

В Україні планується масштабне скорочення Кабміну: замість 20 міністерств стане 14

В Україні планується масштабне скорочення Кабміну: замість 20 міністерств стане 14

У зв'язку з цим буде також масове скорочення штату – більш ніж удвічі:

● замість 9,2 тис. у центральних апаратах міністерств буде 2,8 тис. співробітників;

● в територіальних органах замість 17 тисяч залишиться 7 тис;

● у центральних апаратах інших ЦОВ замість 13 тис буде 4,3 тис;

● в терорганах інших ЦОВ замість близько 80 до 40 тисяч співробітників.

Джерело: https://t.me/hueviykharkov/87488

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

10 листопада 1838 року відійшов у вічність Іван Петрович Котляревський
Сегодня 09:26    66
9 листопада 1976 року створено Українську Гельсінську Групу (УГГ)
Сегодня 09:02    87
В Держспецзв'язку розповіли, як росіянам вдалося погіршити зв'язок Starlink. На цілих 30 хвилин
Сегодня 08:50    107
«Чмобіки» як справжнє ставлення до людського життя в рф
Сегодня 08:38    111
Стало відомо, скільки вживаних авто привезли українці після скасування нульового розмитнення
Сегодня 08:16    118
Столтенберг прокомментировали отступление российских оккупантов с Херсонщины
Сегодня 08:00    129
В СБУ пояснили, чи можуть кібератаки росіян знеструмити всю Україну
Сегодня 07:56    119
Задля переговорів з Україною росія намагається тиснути на міжнародне співтовариство
Сегодня 07:49    112
Росіяни відходять на Херсонщині. Чому підривають мости і як це завадить ЗСУ - ВВС
Сегодня 07:39    133
Маріуполь: окупанти знищили мурал із дівчинкою, яка втратила матір через обстріл 2015-го
Сегодня 07:21    121
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 