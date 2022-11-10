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В Україні планується масштабне скорочення Кабміну: замість 20 міністерств стане 14
У зв'язку з цим буде також масове скорочення штату – більш ніж удвічі:
● замість 9,2 тис. у центральних апаратах міністерств буде 2,8 тис. співробітників;
● в територіальних органах замість 17 тисяч залишиться 7 тис;
● у центральних апаратах інших ЦОВ замість 13 тис буде 4,3 тис;
● в терорганах інших ЦОВ замість близько 80 до 40 тисяч співробітників.
Джерело: https://t.me/hueviykharkov/87488