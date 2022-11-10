В Україні планується масштабне скорочення Кабміну: замість 20 міністерств стане 14

У зв'язку з цим буде також масове скорочення штату – більш ніж удвічі:

● замість 9,2 тис. у центральних апаратах міністерств буде 2,8 тис. співробітників;

● в територіальних органах замість 17 тисяч залишиться 7 тис;

● у центральних апаратах інших ЦОВ замість 13 тис буде 4,3 тис;

● в терорганах інших ЦОВ замість близько 80 до 40 тисяч співробітників.

Джерело: https://t.me/hueviykharkov/87488

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