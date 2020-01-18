В Україні шахраї продають телепристрої, прикриваючись відомою організацією

Інформація про проект «Доступне телебачення-2019», яку поширюють в мережі, не відповідає дійсності.

Про це повідомили на сторінці Національної асоціації медіа у facebook.

«В мережі поширюють інформацію про проект «Доступне телебачення-2019», що нібито створений НАМ за підтримки Міністерства економіки України. Задекларована мета проекту – забезпечити населення перетворювачами для цифрового телебачення.

Насправді ж під прикриттям нашої організації шахраї продають пристрої невідомого походження. Вони незаконно використали наше старе найменування. Ніякого подібного проекту наша асоціація не ініціювала. НАМ не несе ніякої відповідальності ані за технічні пристрої, придбані у справжніх ініціаторів цього шахрайства, або інші нанесені ними збитки.

Ми вже звернулися до правоохоронних органів із заявою для з’ясування ситуації та притягнення винних до відповідальності. Будьте пильними та не дайте шахраям збагатитися», – йдеться у повідомленні.

Источник: internetua.com

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