В Україні вперше судитимуть окупанта за вбивство цивільного

Офіс Генпрокурора скерував до суду перший обвинувальний акт за фактом порушення законів та звичаїв війни!

● Окупант разом із чотирма співслужбовцями на вкраденій машині заїхав в смт Чупахівка Сумської області.

● Дорогою вони побачили беззбройного мешканця села й один із військових наказав обвинуваченому вбити цивільного, щоб він не повідомив про них.

● Обвинувачений здійснив декілька пострілів через відкрите вікно автомобіля із автомата у голову 62-річного потерпілого. Чоловік помер на місці.

Усі отримають своє покарання за злочини проти українського народу. Якщо доживуть, якщо доживуть.

Источник: https://t.me/spravdi/7939

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