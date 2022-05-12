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В Україні вперше судитимуть окупанта за вбивство цивільного
Офіс Генпрокурора скерував до суду перший обвинувальний акт за фактом порушення законів та звичаїв війни!
● Окупант разом із чотирма співслужбовцями на вкраденій машині заїхав в смт Чупахівка Сумської області.
● Дорогою вони побачили беззбройного мешканця села й один із військових наказав обвинуваченому вбити цивільного, щоб він не повідомив про них.
● Обвинувачений здійснив декілька пострілів через відкрите вікно автомобіля із автомата у голову 62-річного потерпілого. Чоловік помер на місці.
Усі отримають своє покарання за злочини проти українського народу. Якщо доживуть, якщо доживуть.
Источник: https://t.me/spravdi/7939