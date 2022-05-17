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В Україні заарештовано активи російського олігарха Михайла Фрідмана в "Альфа-банку" на понад 12,4 млрд гривень

В Україні заарештовано активи російського олігарха Михайла Фрідмана в Альфа-банку на понад 12,4 млрд гривень

Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедиктова у Facebook.

"Це цінні папери кіпрських компаній, афілійованих з бізнесменом, які були на рахунках у банку. Раніше також за клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора було заарештовано 469 млн грн коштів з рахунків в Альфа-банку, які вже готувалися до виведення до росії", - написала вона .

За даними Офісу генпрокурора, рух коштів у російському напрямку розпочався за кілька тижнів до війни та активізувався після 24 лютого.

Гроші виводили через кіпрські компанії, "проте було спіймано за руку під час легалізації активів на 1,1 млрд".

Источник: https://t.me/hueviykharkov/60316

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