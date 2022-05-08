В Україні зафіксовано понад 300 воєнних злочинів росіян проти культурної спадщини

Міністерство культури та інформаційної політики продовжує фіксувати воєнні злочини росіян проти культурної спадщини. Станом на 5 травня 2022 року задокументовано 300 епізодів.

Ворог продовжує нищити все українське. Так, 1 травня росіяни зруйнували гімназію у Лисичанську. Вона розташовувалася в будівлі кінця 19 століття – пам’ятці архітектури, що входить до ансамблю Бельгійської архітектурної спадщини міста. Гімназія була одним з кращих учбових закладів України.

На жаль, до переліку пошкоджень об’єктів культурної спадщини постійно додаються нові епізоди. Злочини росіян проти культурної спадщини зафіксовані в 12 областях України та місті Києві. Найбільше руйнувань зазнала культурна спадщина Харківщини. Наразі там зафіксовано 88 епізодів, з них у самому місті Харкові та його околицях – 75. В Донецькій області зафіксовано 62 випадки, з них 47 у Маріуполі. В Київській області постраждали від окупантів 49 об'єктів, з них найбільше – 34 в Бучанському районі. В Чернігівській області всього зафіксовано 33 випадки пошкоджень, з них 27 в Чернігові, в Луганській області – 21, з них 17 в Сєвєродонецькому районі, в Сумській області – 20, з них 16 в Охтирському районі. Також зафіксовано 8 епізодів у Запорізькій області, 6 в Житомирській області, по 5 в м. Києві та Херсонській області, по 1 в Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

“Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок звірств російських військових проти культурної спадщини України. Жоден ганебний епізод не має залишитися поза увагою міжнародних кримінальних проваджень. росіяни мають знати – покарання невідворотнє. Вдячний кожному українцю за допомогу в документуванні випадків пошкодження чи руйнації наших культурних пам'яток”, – зазначив Олександр Ткаченко, Міністр культури та інформаційної політики.

Через російську агресію на території України руйнацій та пошкоджень зазнали 104 об’єкти культурної спадщини. Серед них: 17 пам’яток національного значення, 81 – місцевого значення та 6 – щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

“До сьогодні найбільше зафіксованих випадків руйнування стосуються релігійних об'єктів - відомо про знищення або пошкодження вже 106 релігійних споруд. Це православні храми, протестантські молитовні будинки, мечеті, синагоги. З них 40 – перебувають на обліку як пам’ятки історії, архітектури та містобудування”, – зауважила Катерина Чуєва, заступниця Міністра культури та інформаційної політики.

Пошкоджені або зруйновані: 36 меморіальних пам’ятників на честь історичних особистостей та подій ХІХ – початку ХХІ ст., 22 будівлі та комплекси музеїв і заповідників, 46 будинків культури, театрів та бібліотек, а також деякі інші об’єкти цінної історичної забудови.

Залишається проблемою отримувати достовірну інформацію з тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій. Але все ж, завдяки українцям, МКІП збирає й такі дані. Всю інформацію Міністерство верифікує та систематизує.

Нагадаємо, руйнування об’єктів культурної спадщини – це воєнний злочин за Гаазькою конвенцією 1954 року. Допомагайте фіксувати злочини рф на національній платформі: https://culturecrimes.mkip.gov.ua/. При цьому необхідно пам'ятати про особисту безпеку – вона на першому місці. Всі зібрані матеріали будуть використані як докази для кримінальних проваджень проти російських злочинців.

Источник: mkip.gov.ua

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