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В «Укрпочте» предостерегли украинцев о мошеннической рассылке

В «Укрпочте» предостерегли украинцев о мошеннической рассылке

Мошенники в Украине каждый раз придумывают и ищут новые способы воровства денег у граждан. Так, на этот раз аферисты проворачивают аферу через электронную почту.

Государственная «Укрпочта» 20 января начала получать ряд обращений граждан о приходе электронных писем от якобы компании с требованием подтверждения оплаты посылки путем перехода по ссылке.

Об этом сообщает пресс-служба оператора.

«В сообщении говорилось, что для получения посылки необходимо оплатить 68,16 грн. По указанной в письме ссылке пользователи попадали на фальшивый сайт, имитирующий официальный интернет-сайт «Укрпочты», для осуществления дополнительной оплаты», – сказано в сообщении.

Таким образом мошенники собирали данные банковских карточек для дальнейшего незаконного снятия средств.

В «Укрпочте» призвали не реагировать на них, так как это – мошенническая рассылка, направленная на завладение данным банковских карточек.

Также в компании подчеркнули, что утечки базы данных клиентов не было.

Источник: internetua.com

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Темы: мошенники

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