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В Забайкалье следователя заподозрили в хищении вещдоков по делу о хищении вещдоков

В Забайкальском крае задержали бывшего следователя Булата Шагдарова. Его подозревают в краже мобильных телефонов, которые были вещественными доказательствами в деле о присвоении вещественных доказательств, сообщает пресс-служба управления СКР в Забайкалье.

По данным «Чита.ру», Шагдаров занимался расследованием дела Дмитрия Неделькина, начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности краевого управления МВД. Неделькина обвиняли в том, что он изъял у гражданина Китая 15 поддельных телефонов Apple и Sony и пытался их продать. В конце сентября его оштрафовали на 40 тысяч рублей, уголовное дело против полицейского закрыли.

В СК не говорят, вещдоки какого дела присвоил Шагдаров. «Чита.ру» со ссылкой на свои источники, пишет, что у следователя изъяли те самые телефоны, которые фигурировали в деле полицейского Неделькина. В СК считают, что он украл их «с целью обращения в свою пользу».

С июля 2018 года Шаградов не работает в СК, он на пенсии. Следователи просят суд арестовать его по делу о присвоении вверенного чужого имущества с использованием служебного положения.

Источник: breakingmad.me

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