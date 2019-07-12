В Змиеве грабитель избил мужчину и отобрал телефон

Сообщение о том, что у 27-летнего мужчины выхватили мобильный телефон поступило в полицию из службы «102».

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, установлено, что в тот день, около 11:00 утра, злоумышленник находился в Змиеве и на площади Привокзальной заметил мужчину с мобильным телефоном в руках. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина догнал потерпевшего и нанес ему два удара кулаком в лицо и живот. После этого завладел мобильным телефоном и скрылся.

Отметим, что 25-летний мужчина ранее уже был судим. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Информация внесена в ЕРДР по ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Агентство Телевидения Новости