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В Змиевском районе мужчина дома хранил гранаты

В Змиевском районе мужчина дома хранил гранаты

В Змиевском районе в ходе обыска дома 22-летнего парня полицейские обнаружили металлические предметы, внешне похожие на гранаты «Ф-1» и «РГД-5» с запалами к ним. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Объяснить цель хранения боеприпасов правоохранителям мужчина не смог. 

Вещественные доказательства полицейские изъяли и направили на экспертизу. 

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. 

Правонарушителю грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Агентство Телевидения Новости

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