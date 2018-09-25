В Змиевском районе мужчина дома хранил гранаты

В Змиевском районе в ходе обыска дома 22-летнего парня полицейские обнаружили металлические предметы, внешне похожие на гранаты «Ф-1» и «РГД-5» с запалами к ним.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Объяснить цель хранения боеприпасов правоохранителям мужчина не смог.

Вещественные доказательства полицейские изъяли и направили на экспертизу.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Правонарушителю грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Агентство Телевидения Новости