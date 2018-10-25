В Змиевском районе задержали наркосбытчика

В полицию поступила оперативная информация о том, что на территории Змиевского района 32-летний местный житель сбывает наркотические средства.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители задокументировали преступную деятельность наркосбытчика.

Злоумышленник продал два бумажных свертка с веществом растительного происхождения зеленого цвета с явным запахом конопли и получил за них деньги в размере 340 гривен.

Мужчину полицейские задержали во время сбыта наркотиков.

Досудебное расследование проводится по ч.2 ст. 307 УК Украины - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Агентство Телевидения Новости