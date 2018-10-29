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В Золочеве пьяная драка: пострадавшие в больнице

В Золочеве пьяная драка: пострадавшие в больнице

В поселке Золочев мужчина устроил драку и нанес колото-резаные ранения разбитой стеклянной бутылкой посетителям одного из местных кафе.

 

Об этом сообщили в отделе коммуникации харьковской полиции. 

 

По информации правоохранителей,  инцидент произошел сегодня ночью, 28 октября. Неизвестный с помощью битой бутылки с острыми краями нанес многочисленные удары 36 и 39-летним местным жителям, которые отдыхали в кафе.

 

Во время общения со свидетелями и потерпевшими полицейские выяснили, что пьяный мужчина по непонятным причинам начал вести себя неадекватно, разбил о стену стеклянную бутылку и стал наносить удары потерпевшим в лицо и живот. На месте происшествия врачи оказали пострадавшим первую помощь, после чего госпитализировали в больницу с колото-резаными ранами.

 

Полицейские оперативно установили личность злоумышленника - им оказался 30-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

 

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости

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